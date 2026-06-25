Alistan taller de teatro conjunto GRATIS en el CECOART | Fechas

En el teatro contemporáneo, las historias ya no siempre parten de un libreto. A veces nacen de una fotografía olvidada, de una conversación familiar o de un recuerdo que permanece intacto pese al paso de los años. Bajo esa premisa llegará a Durango el taller-laboratorio “Teatro Conjurado: Puesta en escena”, una propuesta que invita a explorar la creación escénica desde la experiencia personal.

El taller, más que una capacitación técnica tradicional busca convertirse en un espacio de experimentación donde los participantes puedan transformar memorias, imágenes, palabras y archivos personales en materiales escénicos propios.

La conducción estará a cargo de la creadora escénica Sayuri Navarro, originaria de San Luis Potosí , quien compartirá herramientas vinculadas con algunas de las tendencias más actuales del teatro contemporáneo, particularmente aquellas que amplían los límites de la dramaturgia convencional y colocan al espectador, el espacio y la experiencia colectiva como elementos fundamentales de la puesta en escena.

SESIONES DEL TALLER

El programa está dividido en tres ejes. El primero aborda los dispositivos escénicos y las posibilidades del teatro participativo; el segundo se centra en el trabajo con archivos personales, autobiografía y materiales documentales; mientras que el tercero explora conceptos relacionados con el tiempo, la representación y los futuros posibles dentro de la escena actual.

A lo largo de las sesiones, las y los asistentes combinarán reflexión teórica, ejercicios prácticos, exploración corporal, escritura y dinámicas grupales. El objetivo final será desarrollar piezas o materiales escénicos que tengan como punto de partida la propia experiencia de cada participante.