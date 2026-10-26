'Alito' mueve a Homero y complica en Durango el tablero

En política, las fotografías en redes sociales son siempre para enviar mensajes. La reciente reunión de Alejandro Moreno Cárdenas con Homero Martínez Cabrera y el post en que lo llamó su "gran amigo, con capacidad para dar resultados", colocan al exalcalde de Lerdo en el tablero del PRI rumbo a 2027 y 2028. Sin ser un destape formal, es evidente que el líder nacional del tricolor ya lo apuntala.

Homero Martínez tiene capital político y sus propios alcances. Fue alcalde de Lerdo durante dos periodos consecutivos y, después, logró imponer a su esposa, Susy Torrecillas, conservando así un bastión de poder en Lerdo y dando buenos resultados al Revolucionario Institucional, al mantener una estructura territorial y su influencia en la Comarca Lagunera.

Por supuesto que esa continuidad -que muchos tildan de virreinal- fue respaldada por "Alito" Moreno. De ese arreglo ha surgido un vínculo político muy estrecho, pero, sobre todo, una relación de gran confianza entre el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y la pareja que gobierna aquel municipio comarcano.

Rayando en la cursilería política, la publicación de Moreno Cárdenas, dedicada a Homero Martínez y en la que etiquetó al gobernador Esteban Villegas, lo presenta como un pilar que daría fortaleza al PRI para construir un proyecto para Durango. Frases más, frases menos, abre la posibilidad de una diputación local o federal por la vía plurinominal para 2027; no obstante, deja entrever una ruta más amplia hacia 2028.

Esa lectura puede incomodar al gobernador, ya que es el principal referente del priismo estatal y encabeza la alianza con el Partido Acción Nacional. Sin embargo, el respaldo público de "Alito" no ha sido igual de visible hacia él, como cuando el mandatario estatal enfrentó señalamientos sobre presuntas investigaciones en México y Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado.

El asunto se le torna complejo a Esteban porque, por un lado, contempla al alcalde de Durango, el panista Toño Ochoa, como una posible figura para la sucesión, pero también ha dejado entrever que su esposa, Marisol Rosso, podría tener un futuro político. Si Homero gana peso, la alianza PRI-PAN deberá conciliar aspiraciones que no necesariamente coinciden.

Fuentes al interior del tricolor, aseguran que la relación entre Alejandro Moreno y Esteban Villegas se ha ido ensanchado conforme el sexenio se enfila hacia la debacle. En ese contexto, el dirigente nacional del PRI, no habría aceptado todas las condiciones que el gobernador de Durango plantea sobre una diputación federal y su eventual regreso a la gubernatura el próximo año.

La cercanía de Moreno Cárdenas con Martínez Cabrera, así como con otras figuras locales, apunta a que el líder priista construye relaciones propias en Durango. Para el exalcalde, el reto será convertir esa cercanía en una posición concreta; para el gobernador, asumir que la sucesión no depende solo de sus preferencias, sino también de lo que se decida a nivel nacional dentro del Revolucionario Institucional.

Habrá quien diga que la fotografía de "Alito" con Homero no es un destape; sin embargo, tampoco es políticamente neutra. El dirigente nacional reconoce a un operador territorial que logró continuidad para el PRI en Lerdo. Lo cierto es que la reunión, deja una señal sobre las elecciones de 2027 y 2028, donde las conversaciones sobre ambos procesos ya comenzaron, y el gobernador de Durango no será quien lleve mano para ordenar el tablero.

EN LA BALANZA.- Esteban Villegas sigue empeñado en llevarse a San Juan del Río una pieza que forma parte de la memoria urbana de Durango capital: el monumento ecuestre a Francisco Villa. La inconformidad ciudadana y el rechazo expresado por la familia del escultor Francisco Montoya de la Cruz deberían bastar para que el gobernador reconsidere una decisión que no es meramente ornamental. Una escultura emblemática no es una pieza de mobiliario que se cambia de lugar por capricho administrativo; es parte de la identidad de una ciudad y de la relación que sus habitantes construyen con su historia.

X: @Vic_Montenegro