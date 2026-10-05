Alumnos de FADER y CIPOL toman la facultad por inconformidades y bloquean avenida Fanny Anitua 

​Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (FADER y CIPOL) cerraron las instalaciones del plantel y bloquearon la avenida Fanny Anitua. Los manifestantes señalan que el presidente de la Sociedad de Alumnos, Ricardo Nájera, ha fallado en sus compromisos con el estudiantado. Además, denunciaron que las autoridades universitarias reincorporaron a un docente que había sido separado de sus funciones en mayo de 2023 por señalamientos de acoso sexual.

​Entre las irregularidades expuestas, los alumnos indicaron que la Sociedad de Alumnos organiza conferencias y seminarios dentro de la misma facultad cobrando la entrada a los estudiantes . Dichos eventos generan ingresos superiores a los 100 mil pesos por sesión, sin que hasta el momento se rinda transparencia sobre el destino de los fondos.

​Asimismo, manifestaron su inconformidad por la prohibición de ingresar motocicletas al estacionamiento del plantel. Esta medida obliga a los estudiantes a dejarlas en la vía pública, donde han sido víctimas de robos —el caso más reciente ocurrió la semana pasada—, sin que la representación estudiantil intervenga para exigir mayor vigilancia en la zona.

​Otra de las quejas se relaciona con el condicionamiento académico: diversos profesores obligan a los alumnos a adquirir libros de su propia autoría con un costo de 600 pesos , prohibiéndoles el uso de fotocopias. Los inconformes señalan que no cuentan con los recursos económicos para dicho gasto y reprochan que la Sociedad de Alumnos tampoco les brinde respaldo ante esta situación.

​Sin embargo, la demanda central de la protesta contra la representación estudiantil y las autoridades de la Universidad es el rechazo al retorno del profesor acusado de acoso sexual, a quien exigen mantener al margen de las aulas.