Alumnos de FPEA exponen en la Galería Francisco Montoya de la Cruz

Con una amplia variedad de propuestas artísticas inspiradas en las tradiciones y la simbología del Día de Muertos, alumnos de la Facultad de Pintura, Escultura y Artesanías de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) presentaron una muestra colectiva en la Galería Francisco Montoya de la Cruz , donde comparten con el público parte de su trabajo, talento y proceso de formación artística.

La exposición reúne numerosas piezas realizadas con distintas técnicas y disciplinas, entre ellas pintura, escultura, figuras, máscaras e instalaciones, en las que los estudiantes exploran diferentes formas de representar la muerte, la memoria y los elementos característicos de esta celebración mexicana.

Cada trabajo refleja la creatividad de sus autores, así como los conocimientos y habilidades que han desarrollado durante su formación, con propuestas que permiten apreciar sus avances, inquietudes y distintas maneras de interpretar una misma temática.

A través de esta exhibición, los jóvenes creadores encuentran un espacio para mostrar sus capacidades y acercar sus propuestas al público duranguense , al tiempo que la galería se convierte en un punto de encuentro con el trabajo artístico que se desarrolla dentro de las aulas universitarias.