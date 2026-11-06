Alumnos de FPEA exponen en la Galería Francisco Montoya de la Cruz
Con una amplia variedad de propuestas artísticas inspiradas en las tradiciones y la simbología del Día de Muertos, alumnos de la Facultad de Pintura, Escultura y Artesanías de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) presentaron una muestra colectiva en la Galería Francisco Montoya de la Cruz, donde comparten con el público parte de su trabajo, talento y proceso de formación artística.
La exposición reúne numerosas piezas realizadas con distintas técnicas y disciplinas, entre ellas pintura, escultura, figuras, máscaras e instalaciones, en las que los estudiantes exploran diferentes formas de representar la muerte, la memoria y los elementos característicos de esta celebración mexicana.
Cada trabajo refleja la creatividad de sus autores, así como los conocimientos y habilidades que han desarrollado durante su formación, con propuestas que permiten apreciar sus avances, inquietudes y distintas maneras de interpretar una misma temática.
A través de esta exhibición, los jóvenes creadores encuentran un espacio para mostrar sus capacidades y acercar sus propuestas al público duranguense, al tiempo que la galería se convierte en un punto de encuentro con el trabajo artístico que se desarrolla dentro de las aulas universitarias.
La muestra colectiva puede visitarse de manera gratuita en la Galería Francisco Montoya de la Cruz, ubicada en calle Bruno Martínez, casi esquina con Negrete, en la zona centro de la capital.