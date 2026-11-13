Amaga Trump con duplicar aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con duplicar "inmediatamente" los aranceles a México si el Gobierno del país vecino no detiene lo que el mandatario calificó de "enormes caravanas" migrantes que buscan entrar en territorio estadounidense.

Trump insistió en su red Truth Social en que después de la derrota de su partido en las recientes elecciones legislativas "se están formando enormes caravanas que están comenzando su marcha ilegal a través de México", integradas por "personas que varios países no quieren".

"¡Pero no serán aceptadas! México debe detenerlas ahora, y, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente", alertó el republicano, tras reportes de que unos mil 500 migrantes procedentes de Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua, partieron este martes del sur de México hacia Estados Unidos.

El estadounidense también afirmó que se ha comunicado esta advertencia al Gobierno de México, al saliente gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, y a la "muy liberal" gobernadora electa, la demócrata Gina Hinojosa.

Trump agregó que también han sido informados el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. "¡No habrá indulgencia!", concluyó.

El Presidente no especificó qué aranceles se duplicarían ni cómo su Administración planea aplicar la medida de ponerla en práctica.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al amago que hizo el presidente Donald Trump este jueves de duplicar los aranceles si no se detiene el avance de las caravanas migrantes que se dirigen a Estados Unidos y descartó represión contra quienes la integran.

En su conferencia mañanera, aseguró que no ha llegado ninguna caravana de migrantes a la frontera norte desde que Trump entró a la Presidencia.

"Desde que llegó el presidente Trump al Gobierno no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte", dijo.

[M?XICO 2A]