Amagan a hombre con un cuchillo y le quitan el celular en Zona Centro de Durango

Un hombre fue víctima de un robo con violencia durante la madrugada de este domingo, luego de que un sujeto presuntamente lo amenazó con un cuchillo para despojarlo de su teléfono celular.

El hecho fue reportado aproximadamente a la 01:15 horas del 6 de septiembre, sobre la calle Miguel de Cervantes Saavedra, en las inmediaciones de la avenida 5 de Febrero, en la ciudad de Durango.

De acuerdo con el reporte realizado al número de emergencias, Leonardo se encontraba en dicho sector cuando repentinamente se le acercó un joven.

El desconocido portaba un cuchillo, con el cual habría intimidado a la víctima para obligarla a entregar su teléfono celular.

Una vez que tuvo el aparato en su poder, el presunto ladrón escapó del lugar y tomó rumbo hacia la calle Pino Suárez, por lo que se solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad.

El afectado describió al responsable como un joven alto y delgado, quien al momento del robo vestía pantalón café, playera negra y gorra del mismo color.

Elementos policiacos tomaron conocimiento de lo sucedido y recabaron las características del señalado para iniciar su búsqueda, además de orientar al afectado para interponer la denuncia correspondiente.