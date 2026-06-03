'Amanda', primer ciclón tropical de 2026, se forma en el Pacífico: sigue su trayectoria EN VIVO

Este miércoles 3 de junio, y casi tres semanas después de lo que había estimado la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se desarrolló el primer ciclón de la temporada, el cuál lleva el nombre de “Amanda” y ya es una tormenta tropical en el océano Pacífico. ¿Cuál será su trayectoria? Síguela aquí en tiempo real.

Formación de “Amanda”

Este miércoles por la mañana, cerca de las 09:00 horas, la depresión tropical Uno-E se desarrolló hasta convertirse en la tormenta tropical “Amanda”, la primera de la temporada en el océano Pacífico.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “Amanda” se ubica actualmente en latitud norte 10.6, latitud oeste 128.2, con un desplazamiento hacia el noroeste a 13 km/h.

Las condiciones actuales de “Amanda” señalan que cuenta con vientos sostenidos de 65 km/h, con rachas de hasta 85 km/h, lo cual le da su condición de tormenta tropical.

¿Llegará a México?

Si bien, la formación de “Amanda” ya ocurrió, y se prevé que en próximos días la tormenta tropical siga su trayecto, el SMN informó que este ciclón no causará efectos en México, debido a su ubicación y desplazamiento actual.

De acuerdo con el informe del SMN, “Amanda” se encuentra a alrededor de 2 mil 375 kilómetros hacia el oeste-suroestes de Cabo San Lucas, Baja California Sur, sin la posibilidades de que se aproxime a territorio mexicano.

Debido a esto, no se tiene previsto que el primer ciclón tropical de la temporada cause efectos como lluvias o fuertes vientos en México; sin embargo, la presencia de otros sistemas como una circulación ciclónica y la corriente en chorro subtropical, sí se prevén precipitaciones en gran parte del país en los próximos días.

Sigue su trayectoria en tiempo real

Se tiene previsto que conforme avancen los días, “Amanda” continúe su trayecto por el océano Pacífico, alejándose cada vez más de las costas mexicanas.

Además, según indica el pronóstico, no existirían condiciones para que “Amanda” evolucione de tormenta tropical a huracán, por lo que irá perdiendo fuerza a lo largo de la semana hasta convertirse en una depresión tropical.

Para poder seguir en vivo la ruta que tomará esta tormenta tropical, se pueden consultar sitios web como Zoom Earth o Windy, donde se puede observar también su desarrollo en intensidad.