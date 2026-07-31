Amazon repartirá 600 MDD a sus clientes por los aranceles cobrados por Trump

Una de la empresas con mayor crecimiento global en los últimos años es Amazon; tienda en línea, que afirmó haber recibido 600 millones de dólares en reembolsos de aranceles durante el segundo trimestre y se ha comprometido a emitir estas devoluciones de efectivo, de forma automática a sus consumidores en un "conjuntos limitado de circunstacias".

La empresa explicó que el total de reintegros de Amazon fue menor de lo que hubiera sido de otra manera, debido a que la empresa habría acumulado inventario anticipándose a los aranceles. También se indicó que la compañía no figura actualmente como importador oficial de la mayoría de los artículos vendidos en su tienda.

¿Qué clientes de Aamazon recibirán el reembolso?

El director financiero, Brian Olsavsky, reveló durante una teleconferencia con analistas para analizar los resultados por trimestre de la compañía, que identificaron un conjunto limitado de circunstacias que permitirán emitir los reembolsos a algunos de sus clientes automáticamente.

“Hemos identificado un conjunto limitado de circunstancias en las que podemos rastrear que trasladamos cargos de importación específicos a los clientes, y cuando recibamos esos reembolsos, nos pondremos en contacto de forma proactiva con los clientes afectados y les emitiremos reembolsos automáticamente”, indicó el director financiero de Amazon.

La Corte Suprema dictaminó que el presidente Donald Trump, carecía de autoridad para imponer algunos de los aranceles; en consecuencia de esto, el gobierno estadounidense ha comenzado a emitir reembolsos por valor de miles de millones de dólares cobrados a los importadores.

¿Qué clientes de Amazon recibirán el reembolso?

El rembolso será efectuado a clientes cuyos pedidos hayan sido afectados con el traslado de cargos de importación generados por la empresa de entrega de paquetes mercantiles, por lo que esta serían las empresas a las que se les reembolsará: