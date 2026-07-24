México esquiva alza de aranceles

EL SIGLO DE DURANGO / AGENCIAS

México y Estados Unidos cerraron su tercera ronda de conversaciones sobre el T-MEC, la primera bajo el nuevo esquema de revisiones anuales, con avances en acero, aluminio, cadenas regionales y el acuerdo para que el Gobierno mexicano esquive las nuevas medidas estadounidenses acerca de trabajo forzoso, al mantener un mejor trato arancelario.

Las delegaciones, encabezadas por el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, se reunieron del 21 al 23 de julio en Ciudad de México y acordaron celebrar una cuarta ronda durante la primera quincena de septiembre.

La Administración Trump lanzó ayer un nuevo paquete de gravámenes de entre un 10 % y un 12.5 % contra más de sesenta economías, entre las que está México, y que, según Washington, no cuentan con leyes eficaces para impedir la entrada de bienes producidos con trabajo forzoso bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La Secretaría de Economía aclaró que el cambio jurídico "no implicará un nuevo arancel para las mercancías que cumplen las reglas de origen del T-MEC", por lo que alrededor de un 85 % de las exportaciones mexicanas continuará ingresando al mercado con tasa cero.