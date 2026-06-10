Amenazan a hombre y le arrebatan su bicicleta en la colonia La Huerta

Un hombre denunció haber sido víctima de un robo con intimidación la noche de este martes en las inmediaciones de la colonia La Huerta, luego de que un sujeto presuntamente lo despojara de su bicicleta tras amenazarlo.

El reporte fue recibido por las corporaciones de seguridad alrededor de las 21:30 horas, cuando se informó que un individuo había interceptado a un ciclista sobre prolongación Francisco Primo de Verdad y posteriormente huyó con rumbo a la colonia 12 de Diciembre.

De acuerdo con la declaración de José Manuel López de León, al momento de los hechos se dirigía a su domicilio a bordo de una bicicleta de montaña rodada 26.5, color cromado, cuando fue abordado por un hombre al que dijo conocer de vista debido a conflictos previos.

Según el afectado, el presunto responsable comenzó a insultarlo y amenazarlo, asegurándole que “se las iba a pagar”.

Posteriormente, hizo movimientos que hicieron pensar a la víctima que podría sacar un arma blanca, por lo que decidió alejarse para evitar una agresión.

José Manuel relató que descendió de la bicicleta y retrocedió algunos metros. En ese momento, el señalado aprovechó para tomar el vehículo y retirarse del lugar antes de que pudiera solicitar ayuda.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Investigadora de Delitos se trasladaron al sitio para entrevistarse con el denunciante y recabar la información necesaria para integrar las primeras actuaciones del caso.

La víctima señaló a las autoridades que conoce la identidad del presunto responsable y que sabe que suele frecuentar la colonia 12 de Diciembre, donde presuntamente se dedica a la venta de tierra para macetas, por lo que aportó dichos datos para apoyar las investigaciones.

Finalmente, los agentes orientaron al afectado sobre el procedimiento para formalizar la denuncia ante el Ministerio Público, mientras continúan las indagatorias para localizar la bicicleta y esclarecer la responsabilidad de la persona señalada.