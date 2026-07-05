Amenazan a peatón con objeto punzocortante y le roban 4 mil pesos en Durango

Un hombre fue víctima de un robo con violencia la tarde del sábado en la colonia Fátima, donde dos sujetos lo amenazaron con un objeto punzocortante para despojarlo de su cartera con cuatro mil pesos en efectivo.

El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911 alrededor de las 15:30 horas. Aunque el asalto ocurrió frente al jardín de la Escuela Secundaria Estatal Benito Juárez, sobre la avenida Cuauhtémoc, la víctima se desplazó hasta el cruce de las calles Galileo y Sócrates, donde solicitó ayuda.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos arribaron al sitio minutos después y se entrevistaron con el afectado, quien relató la forma en que ocurrieron los hechos y proporcionó las características de los presuntos responsables.

De acuerdo con su declaración, dos hombres de tez morena se le aproximaron por la espalda cuando caminaba por la zona. Uno de ellos vestía sudadera negra, mientras que el otro portaba playera negra y pantalón de mezclilla azul.

La víctima manifestó que uno de los individuos le colocó un objeto punzocortante en la parte baja de la espalda y le advirtió: "No te muevas, perro", mientras el otro le sacaba la cartera del bolsillo trasero del pantalón.

Dentro de la cartera llevaba aproximadamente cuatro mil pesos en efectivo en diversas denominaciones. Tras consumar el robo, ambos sujetos emprendieron la huida corriendo con dirección a la avenida 20 de Noviembre, sin que pudieran ser alcanzados.

Los agentes realizaron las diligencias correspondientes y orientaron al afectado para que presentara la denuncia formal ante el Ministerio Público, con el fin de que se integre la carpeta de investigación y se lleven a cabo las indagatorias.

Hasta el momento no se ha informado sobre la detención de los presuntos responsables, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para tratar de identificarlos y ubicarlos.