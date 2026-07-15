Amenazan con cuchillo a conductor de plataforma y le roban dinero en Valle Verde

Un conductor de la plataforma Bolt fue víctima de un robo la noche de este martes, luego de ser presuntamente amenazado con un cuchillo cuando realizaba un servicio en la colonia Valle Verde. El afectado logró escapar del lugar, aunque al regresar descubrió que le habían robado el dinero que guardaba en su vehículo.

El reporte fue recibido por el sistema de emergencias alrededor de las 22:00 horas . En un principio, el operador informó que varios sujetos intentaban abrir el automóvil y que el pasajero al que había trasladado aparentemente era agredido por un grupo de personas en una chatarrera ubicada en ese sector.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al lugar y se entrevistaron con César Iván, quien manifestó que se encontraba laborando como conductor de la plataforma Bolt a bordo de un automóvil de la marca Changan, modelo 2026, de color negro, el cual renta para prestar el servicio.

De acuerdo con su declaración, momentos antes había llevado a un cliente identificado únicamente como Raúl hasta una chatarrera localizada en la colonia Valle Verde. Al arribar observó que su pasajero discutía con varias personas que se encontraban en el sitio.

Con la intención de evitar que el conflicto escalara, el conductor descendió del vehículo para intentar calmar la situación; sin embargo, uno de los presentes presuntamente lo amenazó con un cuchillo, por lo que decidió correr para ponerse a salvo.

El afectado relató que el agresor incluso lo persiguió a bordo de una motocicleta durante varios metros, hasta que logró refugiarse en un fraccionamiento cercano, desde donde realizó el reporte al número de emergencias.

Una vez que llegaron los elementos policiacos, el conductor regresó a la chatarrera para recuperar el automóvil. Al revisar el interior del vehículo, descubrió que de la guantera habían desaparecido dos mil 500 pesos en efectivo que había dejado guardados.

Los agentes orientaron al afectado para que presentara la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, mientras la Fiscalía General del Estado de Durango inició las investigaciones para identificar al responsable y esclarecer los hechos ocurridos en la colonia Valle Verde.