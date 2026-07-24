Amenazas regresan al sector ganadero

Manuel Núñez Carrillo, director de la empresa Pa'Lante México, denunció que durante el último mes reaparecieron las amenazas contra productores de Durango para impedirles venderle ganado, pese a la intervención anunciada por autoridades estatales y federales desde octubre de 2025.

El empresario retomó el caso durante una entrevista transmitida este jueves 23 de julio en el programa El War Room, de Código Magenta, dedicado a analizar la situación de seguridad en Zacatecas y Durango.

Núñez Carrillo aseguró que hombres armados han visitado a personas que comercializan ganado con su empresa para advertirles que ya no pueden mantener operaciones con él.

"En el último mes han ido a visitar gente que me vende ganado en estos municipios de Durango para amenazarlos y decirles que ya no me pueden vender. Lo siguen haciendo", declaró.

El ganadero afirmó que transportistas también han sido interceptados cuando trasladan becerros y que, en uno de los casos de los que tuvo conocimiento, se habrían exigido 50 mil pesos para devolver los animales.

También denunció posibles actos de colaboración entre policías municipales y las personas señaladas por ejercer las presiones.

Como ejemplo, relató que un camión relacionado con su empresa fue retenido durante aproximadamente tres horas por elementos municipales de Súchil.