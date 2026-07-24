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Amenazas regresan al sector ganadero

AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES HAB?AN PROMETIDO GARANTIZAR EL LIBRE MERCADO

EL SIGLO DE DURANGO
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Manuel Núñez Carrillo, director de la empresa Pa'Lante México, denunció que durante el último mes reaparecieron las amenazas contra productores de Durango para impedirles venderle ganado, pese a la intervención anunciada por autoridades estatales y federales desde octubre de 2025.

El empresario retomó el caso durante una entrevista transmitida este jueves 23 de julio en el programa El War Room, de Código Magenta, dedicado a analizar la situación de seguridad en Zacatecas y Durango.

Núñez Carrillo aseguró que hombres armados han visitado a personas que comercializan ganado con su empresa para advertirles que ya no pueden mantener operaciones con él.

"En el último mes han ido a visitar gente que me vende ganado en estos municipios de Durango para amenazarlos y decirles que ya no me pueden vender. Lo siguen haciendo", declaró.

El ganadero afirmó que transportistas también han sido interceptados cuando trasladan becerros y que, en uno de los casos de los que tuvo conocimiento, se habrían exigido 50 mil pesos para devolver los animales.


También denunció posibles actos de colaboración entre policías municipales y las personas señaladas por ejercer las presiones.


Como ejemplo, relató que un camión relacionado con su empresa fue retenido durante aproximadamente tres horas por elementos municipales de Súchil.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  durante, empresa, ganadero, municipales

               

                
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