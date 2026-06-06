Amistoso Internacional: ¿a qué hora y por dónde ver el Marruecos vs Noruega?

Marruecos y Noruega se enfrentarán en un atractivo duelo internacional que servirá como preparación rumbo a los próximos compromisos oficiales de ambas selecciones.

Los marroquíes llegan con la etiqueta de favoritos gracias a la solidez que han mostrado en los últimos años, consolidándose como una de las selecciones más competitivas de África y manteniendo una base importante de jugadores que brillan en las principales ligas europeas.

El conjunto africano intentará imponer condiciones desde el inicio aprovechando la velocidad de sus extremos y el buen momento de varios de sus futbolistas. Además, el equipo ha demostrado ser especialmente fuerte cuando enfrenta a rivales europeos, gracias a una combinación de talento técnico, intensidad física y experiencia internacional.

Noruega confía en sus figuras

Por su parte, Noruega buscará dar un golpe de autoridad de la mano de jugadores como Erling Haaland y Martin Ødegaard , quienes continúan siendo las principales referencias del combinado escandinavo.

Los noruegos llegan con el objetivo de seguir ajustando detalles antes de sus próximos compromisos internacionales y de demostrar que pueden competir ante selecciones consideradas de mayor nivel.

El clima podría jugar un papel importante

Las condiciones climáticas podrían convertirse en uno de los protagonistas del partido. Mientras Marruecos está acostumbrado a disputar encuentros en ambientes cálidos, Noruega suele competir en temperaturas considerablemente más bajas, por lo que el desgaste físico podría hacerse notar conforme avance el encuentro.

Esta diferencia en la adaptación al calor ha sido señalada por diversos analistas como un aspecto que podría inclinar ligeramente la balanza a favor del conjunto africano, especialmente si el ritmo de juego es elevado durante los 90 minutos.

¿Qué esperar del encuentro?

Aunque Marruecos aparece con una ligera ventaja en varios pronósticos previos al encuentro , se espera un partido bastante parejo debido a la calidad individual que posee Noruega.

La presencia de Haaland siempre representa una amenaza para cualquier defensa, mientras que Marruecos cuenta con una plantilla más equilibrada en todas sus líneas.

¿A qué hora y por dónde ver el Marruecos vs Noruega?