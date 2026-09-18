Analizan alternativas para reactivar el Mercado de Analco

Se encuentra en análisis la reactivación del Mercado de Analco para impulsar la economía local de Durango, ya que el lugar está en uno de los barrios más representativos de la ciudad y se encuentra a solo unas cuadras del Centro Histórico.

De momento, el espacio del mercado no se aprovecha al cien por ciento, pues son pocos los locales activos con giros de taller de costura, entre otros, mientras que e l resto del lugar está vacio y requiere una rehabilitación de fondo .

La regidora Mariana Verduga Parencia realizó el planteamiento en la Comisión de Fomento Económico para buscar alternativas y poder reactivar este espacio, aunque reconoció que el lugar no depende del municipio.

Dijo que “por su ubicación y características podría representar una oportunidad para impulsar un proyecto con vocación económica, artesanal, gastronómica y turística”.

Es por eso que destacó la importancia de analizar todas las posibilidades jurídicas y de colaboración para avanzar en esa propuesta.

“Queremos una Comisión que no solamente revise documentos, sino que genere propuestas y acerque oportunidades”, precisó.

APOYO A LA CIUDADANÍA

Destacó que el trabajo de las comisiones del Cabildo es importante, porque permite conocer, revisar y acercar a la ciudadanía los programas municipales.

“Si existe un programa que puede ayudar a una emprendedora, a un pequeño negocio o a alguien que busca empleo, tenemos que hacer que se conozca y se aproveche”.

Apuntó que la transparencia contribuye a que la ciudadanía sepa qué se está haciendo y cuáles son los resultados, por ejemplo, en el tema de Fomento Económico y Turismo, que presentó los resultados de trabajo del último año.

“Las reuniones nos permiten ir más allá de las cifras: conocer los programas, hacer preguntas, identificar áreas de oportunidad y, sobre todo, ayudar a que esta información llegue a quienes realmente la pueden aprovechar”, expresó.

Entre la información que se abordó estuvieron las acciones relacionadas con apoyo a emprendedores, solicitudes de créditos, vinculación laboral, capacitación, mercados municipales, digitalización de trámites y promoción económica, además de herramientas y programas disponibles para la ciudadanía.