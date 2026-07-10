Analizan en Durango una reducción en monto para iniciar con pensión para personas con discapacidad

El Gobierno de Durango analiza la posibilidad de reducir el monto de pensión para las personas con discapacidad, con el objetivo de abarcar a la totalidad del padrón que se tiene validado.

El titular de la Secretaría de Bienestar Social del Estado, David Payán Guerrero, informó que se depuró el padrón que se tenía de tres mil 500 expedientes y quedó en dos mil 700 registros de discapacidad permanente, validados por el CREE.

Sin embargo, no se ha logrado concretar una reunión con la Secretaria de Bienestar federal, para iniciar con la pensión para personas con discapacidad de 30 a 64 años.

Refirió que para poder dispersar tres mil 300 pesos por bimestres a cada cuenta, se necesitarían 80 millones de pesos, para atender a cuatro mil beneficiarios este año, pero el Gobierno del Estado tiene presupuestados 40 millones.

“Con los 40 millones de pesos seguramente nos pudiera alcanzar pero revisando bien el monto de lo que se podría otorgar. No tendrían que ser los tres mil 300, pudiéramos tropicalizarlo a nuestras condiciones presupuestales para alcanzar a atender a todo mundo, quizá con un monto menor”, indicó.

Pero hasta el momento no hay definiciones ni una fecha precisa para empezar ya que se está a la espera de una reunión con la Secretaria de Bienestar para ver si finalmente el convenio se podrá concretar o no.

Finalmente, dijo que se espera que el tema no se politice ya que se trata de un tema humanitario que requiere “voluntad de las dos partes”.