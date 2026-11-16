Antimonumenta permanecerá en la Plaza IV Centenario, se busca regularizarla: regidora

Luego de que el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Durango aclarara que no había solicitado retirar la Antimonumenta de la Plaza IV Centenario que fue colocada el 8 de marzo de 2025 por colectivos feministas, se informó que en Cabildo se ha buscado regularizarla para garantizar su permanencia.

La regidora Gloria Arreola Gamboa comentó que se difundió información falsa sobre una supuesta solicitud para retirarla, pero aseguró que nunca se pidió su retiro, ni por parte del INAH ni al interior del Ayuntamiento o Cabildo.

“De hecho, se hizo un punto de acuerdo aprobado por el Cabildo hace un año, fue alrededor de septiembre cuando se hizo ese punto de acuerdo, y se aprobó para que se iniciaran los trámites de la regularización y la permanencia de la Antimonumenta”, afirmó.

En ese momento, dijo que también se votó a favor de que se quedara donde se instaló, por lo que es necesario avanzar con los trámites, debido a que fue colocada sin los permisos correspondientes.

PROCESO DE PERMANENCIA

Para asegurar su permanencia y evitar que pueda ser retirada, la regidora explicó que se requieren varios procedimientos. El primero consiste en comprobar quién tiene la administración o el resguardo de la Plaza IV Centenario.

“En este caso es Gobierno del Estado, entonces ya sea que done un pedacito o que se entregue en comodato al Ayuntamiento para que el Ayuntamiento pueda cuidar de alguna manera el tema del mantenimiento de la Antimonumenta”.

Dijo que, por tratarse de un trámite en el Centro Histórico, el proceso será un poco tardado; sin embargo, aseguró que por parte del Ayuntamiento ya se firmó y aprobó el acuerdo para su permanencia e iniciar su regularización.

Arreola Gamboa aseguró que está a favor de las manifestaciones ciudadanas, la libre expresión y la memoria de las víctimas. Incluso, señaló que conoce el espacio que están buscando madres buscadoras para instalar un memorial.

“Tuve una plática con una de ellas del colectivo e incluso ya hicieron una propuesta de lugares y están platicando precisamente para ver dónde lo quieren colocar, pero al momento su trámite va normal”.

Apuntó que espera que no haya ningún problema con el lugar que puedan elegir, ya que se sabe que buscan un espacio visible, principalmente en el Centro Histórico.