Anuncia personal del IMSS marcha nacional

EL UNIVERSAL / EL SIGLO DE DURANGO

Tras cinco horas de asamblea, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acordaron hacer una marcha nacional el próximo martes 13 de octubre a las 15:00 horas desde la puerta principal del Centro Médico Nacional Siglo XXI; y advirtieron que el plantón en Avenida Paseo de la Reforma continuará hasta tener respuesta a sus demandas.

"Esto no parará hasta que tengamos la destitución del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos. Además, quedó como acuerdo la exigencia y no cederá el movimiento hasta tener un congreso extraordinario, con una convocatoria a elecciones transparentes", informó a El Universal Rafael Soto, trabajador del Hospital Siglo XXI.

Así, exigieron que se transparenten las boletas de la consulta acerca del aumento salarial de 6.8%, la cual se llevará a cabo el miércoles 14 de octubre, por imposición del líder sindical.

El movimiento de médicos, especialistas, enfermeras y personal de guarderías del IMSS fue respaldado por diversas organizaciones, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de Petróleos Mexicanos (Pemex), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), estudiantes e integrantes del Movimiento del Sombrero en la Ciudad de México.

El próximo miércoles 14 de octubre, empleados del IMSS participarán en una consulta con el fin de conocer la opinión de los trabajadores acerca del aumento salarial de 6.8%, integrado por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones, aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

El director general de dicho Instituto, Zoé Robledo, afirmó que se respetarán las manifestaciones del personal médico, a pesar de que los exhortó a no afectar a terceras personas, hacerlo de forma pacífica y manteniendo libres los accesos a clínicas y hospitales, específicamente a los destinados a ambulancias y urgencias.

ACUDIR?N A LA CNDH

Por su parte, los padres de los cinco bebés fallecidos en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Durango viajarán a la Ciudad de México para acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dar seguimiento a su exigencia de justicia, así como al esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrieron los decesos.

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