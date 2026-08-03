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CONGRESO

Anuncian en Durango congreso nacional sobre temas de familia y educación

El propósito es brindar información para que los ciudadanos conozcan estos temas y participen en el debate público.

Anuncian en Durango congreso nacional sobre temas de familia y educación

Anuncian en Durango congreso nacional sobre temas de familia y educación

JUAN M. CÁRDENAS
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Durango será sede la próxima semana del Congreso Nacional de Iniciativa Ciudadana, un encuentro que reunirá a representantes de al menos 15 estados del país para analizar temas relacionados con la familia, la educación, diversas iniciativas legislativas y la participación ciudadana.

El coordinador estatal de la organización, Benito Manzanera, explicó que entre los asistentes se encuentran exsenadores, exdiputados federales, diputados locales y otros participantes que expondrán distintos temas de interés público.

Señaló que uno de los ejes del encuentro será el análisis del concepto de familia desde las perspectivas legislativa, jurídica y social, así como los efectos que, a juicio de la organización, ha tenido la Nueva Escuela Mexicana en el tema educativo.

Durante el congreso también se abordarán iniciativas que actualmente se discuten a nivel nacional, como la denominada Ley de Cuidados, además de la participación de México en organismos internacionales y lo que la organización identifica como la promoción de la llamada “ideología de género”. Manzanera sostuvo que el propósito del encuentro es brindar información para que los ciudadanos conozcan estos temas y participen en el debate público.

El coordinador señaló que el congreso tendrá un costo de recuperación que incluye materiales y alimentos para los asistentes. Además, informó que el viernes se realizará una conferencia abierta al público con el creador de contenido Samuel Adrián, quien hablará sobre valores familiares y temas de actualidad.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: congreso conferencia Durango temas, encuentro, congreso, familia

               

                
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