Anuncian en Durango congreso nacional sobre temas de familia y educación

Durango será sede la próxima semana del Congreso Nacional de Iniciativa Ciudadana, un encuentro que reunirá a representantes de al menos 15 estados del país para analizar temas relacionados con la familia, la educación, diversas iniciativas legislativas y la participación ciudadana.

El coordinador estatal de la organización, Benito Manzanera, explicó que entre los asistentes se encuentran exsenadores, exdiputados federales, diputados locales y otros participantes que expondrán distintos temas de interés público.

Señaló que uno de los ejes del encuentro será el análisis del concepto de familia desde las perspectivas legislativa, jurídica y social , así como los efectos que, a juicio de la organización, ha tenido la Nueva Escuela Mexicana en el tema educativo.

Durante el congreso también se abordarán iniciativas que actualmente se discuten a nivel nacional, como la denominada Ley de Cuidados, además de la participación de México en organismos internacionales y lo que la organización identifica como la promoción de la llamada “ideología de género”. Manzanera sostuvo que el propósito del encuentro es brindar información para que los ciudadanos conozcan estos temas y participen en el debate público.

El coordinador señaló que el congreso tendrá un costo de recuperación que incluye materiales y alimentos para los asistentes. Además, informó que el viernes se realizará una conferencia abierta al público con el creador de contenido Samuel Adrián, quien hablará sobre valores familiares y temas de actualidad.