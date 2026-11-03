Anuncian estrategia 'pasaporte del café' en Durango para reactivar ventas; participarán 30 negocios

Integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Durango anunciaron en rueda de prensa la estrategia denominada “Pasaporte del café”, un evento con el que se busca reactivar las ventas del sector y que, en esta edición, reunirá a 30 negocios participantes.

La dinámica consiste en entregar un pasaporte físico coleccionable que traza la ruta de los establecimientos donde los visitantes que lo presenten obtendrán un sello y una promoción exclusiva como 2X1, 3X2, descuentos o cortesías.

Asimismo, este año cada visita requerirá que el asistente escanee un código QR para dejar su reseña en Google, con el fin de fortalecer la reputación digital de los comercios locales.

La vigencia de la ruta abarcará de noviembre de 2026 a febrero de 2027 , arrancando oficialmente el próximo domingo 15 de noviembre con un evento inaugural. Del tiraje total de dos mil pasaportes impresos, más de 300 fueron colocados previamente en una etapa de preventa a 50 pesos, mientras que la entrega y venta general continuarán a partir del 15 de noviembre a un costo de cien pesos.

Las personas que logren completar toda la ruta participarán en una rifa que incluye premios como dos noches de hospedaje en un centro ecoturístico de la Sierra, tres perfumes, mil pesos en joyería, servicios de manicure y pedicure de gel, una afinación de auto, entre otros.