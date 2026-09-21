Aparatosa volcadura deja pareja lesionada en la 'Súper' Durango-Mazatlán

Dos personas resultaron lesionadas luego de sufrir una aparatosa volcadura cuando circulaban por la supercarretera Durango-Mazatlán, a la altura del poblado Lechería, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo, este domingo por la tarde.

Los lesionados fueron identificados como Érik Axel Maldonado Rodríguez y Perla Mayreli Metrano Delgado , de edades no precisadas, quienes viajaban a bordo de un automóvil de la marca Hyundai, línea Elantra, modelo 2016.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 104 de la vía de cuota, donde el conductor perdió el control de la unidad cuando transitaba por un tramo que se encontraba con el pavimento mojado.

Según la información preliminar, el vehículo circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando se descontroló y se impactó contra la barrera de contención . Debido a la fuerza del choque, el automóvil salió de la superficie de rodamiento.

Una vez fuera de la carretera, el Hyundai dio varias volteretas hasta finalmente detenerse, mientras sus dos ocupantes resultaron con lesiones que requirieron atención médica.

Personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudió al lugar para brindar atención prehospitalaria a Érik Axel y Perla Mayreli, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital Integral de El Salto para una valoración más completa.

Hasta el momento no se ha informado el diagnóstico médico de los dos lesionados. Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del percance para establecer las circunstancias en las que ocurrió la volcadura.