Aparatoso accidente deja 5 adultos lesionados en carretera J. Guadalupe Aguilera-Guanaceví

Un aparatoso accidente vehicular registrado sobre la carretera J. Guadalupe Aguilera-Guanaceví provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia de Santiago Papasquiaro, luego de que dos vehículos terminaran volcados fuera de la cinta asfáltica, dejando a cinco adultos que requirieron atención médica y un menor de edad que resultó ileso.

El percance ocurrió durante la tarde del sábado 24 de octubre, aproximadamente a las 12:30 horas, a la altura del kilómetro 93 de la mencionada carretera, cerca del entronque que conduce a la localidad Francisco Javier Leyva, donde automovilistas solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil y Bomberos de Santiago Papasquiaro se trasladaron al lugar, encontrando dos vehículos fuera de la carretera, ambos volcados , por lo que de inmediato comenzaron las labores de auxilio y valoración de los ocupantes.

Durante la revisión de las unidades siniestradas, los rescatistas detectaron que uno de los conductores se encontraba atrapado, situación que obligó al personal de Bomberos a utilizar técnicas especializadas de extracción vehicular para lograr su liberación y evitar que sufriera mayores lesiones durante las maniobras.

En el lugar fueron atendidas seis personas, entre ellas cinco adultos que requirieron asistencia prehospitalaria y un menor de edad que, afortunadamente, no presentó lesiones. Los técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, en coordinación con los elementos de Protección Civil, realizaron la estabilización de los afectados.

Posteriormente, las personas que requirieron atención médica fueron trasladadas al Hospital General de Santiago Papasquiaro, donde quedaron bajo observación del personal médico para determinar la gravedad de sus lesiones y descartar posibles complicaciones derivadas del accidente.

En las labores de auxilio también participaron elementos de la Guardia Nacional, Seguridad Pública Municipal, Tránsito y Vialidad, así como personal de la Fiscalía, quienes intervinieron en las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias que provocaron el percance y determinar las posibles responsabilidades.