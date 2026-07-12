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ROBOS

Aparece 'Vocho' robado en Jardines; propietario lo localiza en el fraccionamiento Versalles

De acuerdo con el seguimiento del caso, el vehículo fue encontrado estacionado al momento de la llegada de los oficiales.

Aparece 'Vocho' robado en Jardines; propietario lo localiza en el fraccionamiento Versalles

Aparece 'Vocho' robado en Jardines; propietario lo localiza en el fraccionamiento Versalles

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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El automóvil de la marca Volkswagen, tipo Sedán, modelo 1979, que fue robado durante la madrugada del sábado en el fraccionamiento Jardines de Durango, caso dado a conocer oportunamente por El Siglo de Durango, ya fue recuperado por su propietario.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 16:45 horas, de este sábado, luego de que Daniel Gutiérrez reportó al sistema de emergencias que había localizado su vehículo, un Vocho azul con placas RGJ-476-C, el cual contaba con reporte de robo desde las primeras horas del día.

Tras recibir el aviso, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio señalado, en el fraccionamiento Versalles, donde confirmaron la localización de la unidad y se entrevistaron con el propietario.

De acuerdo con el seguimiento del caso, el vehículo fue encontrado sobre la calle Laguna de Santiaguillo, donde permanecía estacionado al momento de la llegada de los oficiales.

Después de verificar la información y confirmar la propiedad del vehículo, las autoridades permitieron que Daniel Gutiérrez Pérez se hiciera cargo de la unidad, quedando concluido el procedimiento de recuperación.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Robo Denuncia Fiscalía Redes Sociales fraccionamiento, Daniel, Durango,, Gutiérrez

               

                
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