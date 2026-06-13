Aplican retenes en Durango durante el Mundial para prevención de accidentes

Para prevenir accidentes viales donde se involucre el consumo de alcohol por las celebraciones de la Copa del Mundo 2026, en el municipio de Durango se instalarán retenes antialcohol en distintos puntos de la ciudad hasta que finalice el mundial el 19 de julio.

“El tema de los retenes no es tanto un tema recaudatorio, sino un tema meramente preventivo”, aseguró el regidor Diego Flores Arreola.

Explicó que instalar retenes antialcohol ayuda a prevenir accidentes, pues se registra una disminución de estos cuando se aplican, ya que inhiben a los conductores de transitar o manejar sus vehículos en estado de ebriedad. Reiteró que no se trata de una medida de recaudación.

“Quienes hacen uso del vehículo después de consumir una bebida alcohólica, desde luego siempre estarán expuestos a que pueda suceder algún accidente o a recibir alguna sanción por parte de la propia Dirección”, apuntó.

ATROPELLAMIENTOS

Sobre los casos recientes de personas atropelladas por motociclistas o conductores, algunos de los cuales han perdido la vida en estos accidentes, destacó que la cultura vial es indispensable.

En cuanto a las medidas que se pueden tomar respecto al uso de vehículos, comentó que lo principal es respetar siempre los límites de velocidad.

“Para todos aquellos que manejamos algún vehículo, tenemos que tener conciencia de hacer un uso adecuado de los límites de velocidad y de respetar absolutamente todos los señalamientos que hay en la vía pública”.

El regidor consideró que, en ocasiones, existe una responsabilidad compartida con los peatones, pues también se han presentado casos en los que estos cruzan la calle a media cuadra.

“Son situaciones, ahora sí, ajenas a la autoridad correspondiente; por ello, es importante invitar a la ciudadanía a generar mayor conciencia en el manejo de vehículos”, puntualizó.