Aplicarán estrategia en el regreso a clases para evitar caos vial en Durango: Regidor

Para evitar que el próximo lunes 31 de agosto, durante el regreso a clases correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, se registren incidentes viales en Durango, pedirán a la Dirección Municipal de Seguridad Pública implementar una estrategia en materia de vialidad.

“Sabemos que este regreso a clases va a generar estos caos vehiculares, en donde desde luego se propone que se apliquen medidas de manera cotidiana”, expresó el regidor Diego Armando Flores Arreola.

Indicó que se hizo la propuesta, mediante un punto de acuerdo en Cabildo, es para que durante el regreso a clases se intervenga por parte de los elementos de vialidad , con el objetivo de dar mayor fluidez y agilidad a la circulación.

“Se le solicita a la propia Dirección, a través de su área de vialidad, que pueda desplegar su estrategia relacionada con el tema de poder dar un mayor rango, mayor fluidez en la situación de circulación vial”.

Apuntó que esto es para que se apliquen las medidas necesarias para evitar accidentes y se garantice la integridad física de los alumnos y de los propios automovilistas, que en la mayoría de los casos son los padres de familia.

Sobre las zonas escolares más conflictivas, dijo que el personal de vialidad ya las tiene identificadas, al igual que la ciudadanía, por lo que es necesario tomar medidas preventivas.

Entre las recomendaciones generales está evitar las dobles filas , porque en ocasiones se forma hasta una tercera fila; salir a tiempo de casa y evitar distractores, como el uso del celular.

El regidor señaló que cada conductor es responsable de manejar correctamente y mantener su vehículo en buenas condiciones.