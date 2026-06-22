Apoyan a productores de Durango con Plan Frijol; también incluyen a Zacatecas y Nayarit

Durango, Zacatecas y Nayarit serán beneficiados con la estrategia Plan Frijol, impulsada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en la entidad se apoyará a más de 6 mil productoras y productores.

El programa que arrancó el pasado 19 de junio en Villa Unión, Poanas , tiene como objetivo impulsar el ciclo agrícola Primavera-Verano 2026, además los productores podrán participar adicionalmente en el Programa de Acopio de Alimentación para el Bienestar correspondiente a este ciclo.

Las autoridades informaron además que se realizó la entrega de cerca de 10 mil tarjetas del programa Producción para el Bienestar, con lo que se beneficiará a más de 27 mil productoras y productores de frijol, de un total de más de 52 mil derechohabientes de este esquema en el estado. Asimismo, se llevó a cabo la distribución de fertilizantes.

Ismael Ayala Salazar, titular de la dependencia en Durango, detalló que con el Plan Frijol se prevé la entrega de mil toneladas de semilla certificada de la variedad Pinto Saltillo y 500 toneladas de semilla habilitada de Negro San Luis, suficientes para cubrir 45 mil hectáreas con semilla de alta calidad en todo el estado.

Durante el arranque del programa se destacó la importancia de utilizar semilla certificada y conservarla adecuadamente para obtener cosechas de mayor rendimiento.

Las y los productores también podrán contar con acompañamiento técnico agroecológico a través de las Escuelas de Campo, espacios que han permitido que más de 2 mil 300 personas mejoren sus técnicas de cultivo y produzcan biofertilizantes en el estado.

Además, se les dio a conocer información sobre el programa de financiamiento Cosechando Soberanía, que ofrece una tasa de interés anual del 8.5 por ciento y mediante el cual se han atendido 96 de las 542 solicitudes recibidas, por un monto aproximado de 77 millones de pesos.