Apoyarán en Durango con descuentos para obtener títulos de propiedad, tinacos y cisternas | Requisitos

Son 34 colonias de la capital que ya se encuentran regularizadas ante el Instituto Municipal de Vivienda (INMUVI) Durango, donde los vecinos de esas zonas pueden acceder a un descuento del 20 por ciento para obtener su título de propiedad.

El director de la dependencia, Efraín de los Ríos Díaz, informó que, dentro de las colonias ya regularizadas, alrededor del 30 por ciento de los vecinos todavía no cuenta con su título de propiedad.

Afirmó que la gestión para que puedan obtener un descuento en este proceso es una buena oportunidad para que tengan sus escrituras y certeza jurídica sobre su vivienda.

El funcionario adelantó que próximamente se llevará a cabo el Mes de la Vivienda, además de otras acciones, como la búsqueda de descuentos en productos para el hogar que se ofrecerán durante el Buen Fin.

“Vienen capacitaciones de plomería básica, y todas estas actividades van a ser un conjunto para el Mes de la Vivienda”, afirmó.

TINACOS Y CISTERNAS

En el caso de las personas que requieran un tinaco o una cisterna, pueden hacer la solicitud para acceder a alguno de estos productos, los cuales podrán pagarse en tres quincenas, debido a que son subsidiados.

Las cisternas llegarán a principios de noviembre; mientras tanto, los interesados podrán avanzar en su pago.

“Solamente necesitan copia de la credencial de elector, que se acerquen a las oficinas del INMUVI y hagan el primer pago, que es de aproximadamente 490 pesos”.

Para el caso de las cisternas, son 550 pesos por cada pago, y se podrán entregar durante el invierno.

Apuntó que en el tema de calentadores solares, comenzará la instalación de 400 para quienes los adquirieron, también de manera subsidiada. Sin embargo, serán tres meses los que se trabajará en su instalación.

“Podrá ser que les pueda tocar a principios de octubre, noviembre o hasta diciembre, pero ya es un hecho que ya se están instalando”.

De los Ríos Díaz comentó que el banco de materiales de la dependencia continúa abierto, con descuentos en cemento, mortero y otros materiales para el hogar.