Apoyos Bienestar en octubre: qué trámites puedes realizar y cuáles siguen sin fecha

El inicio de octubre trae dudas para quienes buscan incorporarse a una pensión, solicitar una beca o acceder a otros programas sociales. Antes de reunir documentos o acudir a un módulo, conviene revisar las condiciones de cada trámite, pues los calendarios no son iguales para todos.

Aunque circulan listas de apoyos que supuestamente abrirán inscripciones durante este mes, algunas mezclan servicios de atención habitual con convocatorias pendientes de confirmación. Además, uno de los programas modificó la apertura que esperaban sus aspirantes.

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Pensiones Bienestar: falta confirmar el calendario

Al corte del 3 de octubre, en la información consultada no se encontró un calendario oficial confirmado para una nueva incorporación durante este mes a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores ni a la Pensión Mujeres Bienestar.

El primer programa está dirigido a personas de 65 años en adelante; el segundo, a mexicanas de entre 60 y 64 años. Quienes cumplan los requisitos pueden preparar identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y teléfonos de contacto.

Sin embargo, reunir la documentación no significa que ya puedan acudir a registrarse. Es necesario esperar el anuncio que precise fechas, sedes y orden de atención.

Jóvenes Construyendo el Futuro cambia la apertura

Aunque previamente se difundió que habría nuevas vinculaciones desde el 1 de octubre, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó el día 2 que la plataforma no abrirá durante este mes para ese proceso.

La dependencia atribuyó la decisión a su estrategia de focalización y señaló que anunciará posteriormente el siguiente periodo, sin precisar una fecha de reapertura.

El programa está destinado a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. Ofrece capacitación hasta por 12 meses, apoyo mensual de 9 mil 582.47 pesos y seguro médico del IMSS.

Beca Rita Cetina: registro y pago son procesos distintos

Para las familias interesadas en una nueva incorporación a la Beca Rita Cetina, las fechas difundidas para octubre deben verificarse con la Coordinación Nacional de Becas antes de considerarlas definitivas. En la revisión no se localizó una convocatoria oficial vigente que confirmara el periodo señalado.

Además, recibir un depósito y registrar a un estudiante son procedimientos diferentes. Un anuncio de pago para beneficiarios actuales no implica que estén abiertas las inscripciones.

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INAPAM y vivienda: revisa dónde corresponde acudir

La credencial del INAPAM puede solicitarse a partir de los 60 años mediante un trámite gratuito y presencial. Se requiere documentación de identidad y domicilio, fotografía y datos de contacto; antes de salir, conviene confirmar los requisitos y horarios del módulo correspondiente.

En Vivienda para el Bienestar, las oportunidades de registro dependen de las convocatorias y zonas de atención de la Comisión Nacional de Vivienda. Que exista un proceso en otra entidad no significa que esté disponible en todos los municipios de Durango.

Los interesados deben consultar los canales oficiales de cada institución. Los trámites de los Programas para el Bienestar son gratuitos y no requieren pagar a gestores para asegurar un lugar.