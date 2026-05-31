Aprueba Durango una ley para prevenir y atender el acoso escolar

Durango contará con una ley específica para prevenir, atender y erradicar el acoso escolar, luego de que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la expedición de la Ley de Prevención, Atención y Control del Acoso Escolar , dirigida a fortalecer la protección de estudiantes en todos los niveles educativos.

Con la aprobación de esta legislación, la entidad se convierte en la primera del país en contar con un ordenamiento jurídico especializado en la materia, el cual establece mecanismos de prevención, atención, denuncia y acompañamiento institucional para enfrentar situaciones de violencia dentro de los centros educativos.

Durante la discusión del dictamen, la diputada local Sughey Torres Rodríguez señaló que el acoso escolar representa una problemática que trasciende los conflictos cotidianos entre estudiantes, debido a las afectaciones físicas, emocionales y psicológicas que puede generar en niñas, niños y adolescentes. Explicó que la nueva ley busca atender esta realidad desde una perspectiva preventiva y de protección de derechos.

Entre los aspectos contemplados en la legislación se encuentran mecanismos para garantizar la atención de las víctimas, la posibilidad de presentar denuncias de manera anónima y la obligación de las autoridades escolares de brindar respuestas oportunas ante posibles casos de violencia escolar.

Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Educación del Congreso local, Gabriela Vázquez Chacón, destacó que las escuelas deben representar espacios seguros para el aprendizaje y la convivencia, por lo que consideró necesario contar con herramientas legales que permitan detectar y atender de manera temprana las conductas de acoso.

La legisladora explicó que la ley no se limita a establecer medidas correctivas o sancionatorias, sino que busca fomentar una cultura de paz, respeto y convivencia sana dentro de las instituciones educativas . Asimismo, contempla la participación de estudiantes, docentes, madres y padres de familia en las acciones de prevención y atención.