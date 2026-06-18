Aquiles Chávez, reconocido chef mexicano, visita puesto de tacos duranguense

La visita del chef Aquiles Chávez a Durango dejó una imagen que rápidamente llamó la atención entre aficionados a la gastronomía y usuarios de redes sociales, el reconocido cocinero mexicano disfrutando de unos tacos de tripa en la capital duranguense.

¿Quién es Aquiles Chávez?

Aquiles Chávez es considerado una de las personalidades gastronómicas más conocidas de México. A lo largo de los años ha participado en diversos programas de televisión, proyectos culinarios y eventos especializados que lo han convertido en una referencia dentro del sector.

Su estilo desenfadado y su constante promoción de la cocina mexicana le han permitido conectar tanto con profesionales de la gastronomía como con el público en general. Además, suele destacar la importancia de los ingredientes regionales y de las tradiciones culinarias que se conservan en distintas partes del país.

¿A dónde fue?

Su visita a tacos "El Huequito" fue compartida por el propio chef mediante redes sociales y posteriormente el personal se tomó una foto con él, misma que rápidamente generó reacciones entre los usuarios, quienes celebraron que una figura de su trayectoria eligiera un negocio local para comer.

A lo largo de su carrera, Aquiles Chávez ha defendido la importancia de la cocina mexicana en todas sus expresiones , desde los restaurantes especializados hasta los puestos callejeros que forman parte de la identidad gastronómica del país. Por ello, no resultó extraño que durante su estancia en Durango buscara probar algunos de los sabores que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.

Durango y su gastronomía

La visita también sirvió para poner los reflectores sobre una de las expresiones gastronómicas más populares de la ciudad. Los tacos de tripa forman parte de la oferta culinaria que distingue a numerosos negocios locales y que atrae diariamente a cientos de clientes.

Aunque el motivo principal de su presencia en Durango estuvo relacionado con actividades dentro del ámbito gastronómico, fue precisamente esta parada en un negocio tradicional la que terminó robándose los comentarios en redes sociales.

Para muchos usuarios, la escena dejó un mensaje sencillo pero significativo, sin importar la fama o la experiencia en las cocinas más reconocidas, la buena comida puede encontrarse también en los lugares más tradicionales y representativos de cada ciudad.