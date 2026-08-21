Nacional

Argentina deporta a Fernando Farías

Argentina deporta a Fernando Farías

Argentina deporta a Fernando Farías

EL UNIVERSAL
Agrega a El Siglo de Durango en Google

La Fiscalía General de la República (FGR) compartió la entrega del excontralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, por parte de las autoridades de Argentina a la custodia mexicana.

Vestido con una sudadera verde menta, pantalón caqui y tenis blancos, permaneció esposado y fue escoltado por agentes de la Agencia Nacional de Migraciones, Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

En el aeropuerto lo esperaban agentes de la Secretaría de Marina y de la FGR, para ser trasladado a México en el Gulfstream G450 de las Fuerzas Armadas, que aterrizó ayer en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina.

En el mismo clip, se puede ver a Farías Laguna sentado dentro del avión.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  Argentina, Farías, Policía, agentes

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas