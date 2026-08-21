Argentina deporta a Fernando Farías

La Fiscalía General de la República (FGR) compartió la entrega del excontralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, por parte de las autoridades de Argentina a la custodia mexicana.

Vestido con una sudadera verde menta, pantalón caqui y tenis blancos, permaneció esposado y fue escoltado por agentes de la Agencia Nacional de Migraciones, Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

En el aeropuerto lo esperaban agentes de la Secretaría de Marina y de la FGR, para ser trasladado a México en el Gulfstream G450 de las Fuerzas Armadas, que aterrizó ayer en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina.

En el mismo clip, se puede ver a Farías Laguna sentado dentro del avión.