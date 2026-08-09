Arman escándalo afuera de un Oxxo y terminan detenidos en Villas de Manantial

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos durante la madrugada de este domingo 9 de agosto, luego de ser sorprendidos presuntamente alterando el orden en el fraccionamiento Villas del Manantial, en la ciudad de Durango.

Los hechos se registraron alrededor de la 01:30 horas sobre el bulevar Ameyal, entre las calles Río Grande y Río La Sábana, teniendo como referencia una tienda de conveniencia ubicada en dicho sector.

Elementos de la Policía Municipal que realizaban labores de vigilancia acudieron al sitio, donde tuvieron contacto con los dos jóvenes y procedieron a realizar la intervención correspondiente.

Uno de los detenidos fue identificado como José, de 20 años de edad y de ocupación empleado, con domicilio registrado en la colonia Isabel Almanza.

El segundo involucrado resultó ser un adolescente de 17 años de edad , estudiante y vecino de la colonia 20 de Noviembre, por lo que su caso deberá manejarse conforme a los protocolos establecidos para menores de edad.

De acuerdo con el reporte, ambos fueron señalados de alterar el orden y consumir bebidas alcohólicas, además de presuntamente impedir la correcta prestación de los servicios durante la actuación de los agentes.

Tras ser asegurados, los jóvenes quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que se encargará de determinar las medidas procedentes por las faltas administrativas que les fueron señaladas.