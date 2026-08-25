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Arranca consulta sobre uso de celulares en aulas: SEP

Proceso. Docentes serán consultados sobre el uso de teléfonos celulares dentro de las aulas educativas.

Proceso. Docentes serán consultados sobre el uso de teléfonos celulares dentro de las aulas educativas.

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 EL UNIVERSAL

Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), informó que hoy lunes, en los Consejos Técnicos, arranca la consulta a maestras y maestros de todo el país sobre el uso de celulares en las aulas.

"Sí, hoy inicia el Consejo Técnico Intensivo, los maestros regresan a las escuelas después del periodo vacacional. Tienen ellos hoy y mañana van a tener este debate sobre las plataformas, las redes sociales, el acceso de los celulares a las escuelas.

"Les preparamos un material para que ellos tengan este debate, información, también un video y un cuestionario en línea que a partir de hoy ya está abierto y esperamos que todas y todos participen", dijo.

En Palacio Nacional, Mario Delgado detalló que la opinión de los docentes sobre el uso de dispositivos se enviará al Consejo Nacional de Autoridades Educativas en México (Conaedu).

AGENCIAS


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  celulares, Mario, maestros, consulta

               

                
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