Arranca en Durango la Feria del Regreso a Clases con descuentos de hasta 40%

En Durango arrancó la Feria del Regreso a Clases, coordinada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la que se ofrecen diversos productos y servicios que requieren los estudiantes para el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

José Carlos Arellano Banda, director de la Profeco local, comentó que Durango se suma a las ferias del regreso a clases que se realizan en todo el país, donde el objetivo es presentar precios accesibles en útiles escolares y otros artículos necesarios para la escuela con grandes descuentos.

Destacó que se pueden encontrar útiles escolares con descuentos desde 10, 30 y hasta 40 por ciento, además de uniformes, calzado, servicios de óptica, lentes, entre otros, así como servicios en brigadas de salud.

“Son precios muy accesibles, material de calidad y proveedores locales”, afirmó.

Por parte del personal de la Sedena y la Guardia Nacional también se estarán ofreciendo cortes de cabello gratuitos para niñas, niños y adultos.

El funcionario detalló que también participan empresas locales y algunos productores beneficiarios del programa Sembrando Vida, quienes presentan sus productos, en una Feria Regional de Productos y Semillas.

“Hay de todo tipo de productos, desde quesos, mezcal, miel, cajeta, etcétera. Por lo que se espera una afluencia importante y que gire la economía local, que es parte de los objetivos”, señaló.

En este caso de la feria regional son alimentos frescos que se pueden consumir al momento o preparados, hay frutos, dulces y licores tradicionales.

Entre otros productos que se ofrecerán en este espacio a precios bajos está la leche para el Bienestar, que se puede adquirir de manera individual o por caja.

Entre las dependencias federales presentes está la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), que ofrece opciones de crédito.

Las familias que requieran un préstamo para enfrentar los gastos del regreso a clases pueden realizar su solicitud. Se trata de créditos con tasas de interés más bajas que las de la mayoría de los bancos.