Durango

BUEN FIN 2026

Arranca operativo de seguridad por el Buen Fin en Durango

Este despliegue abarcará a los otros 38 municipios del estado.

Arranca operativo de seguridad por el Buen Fin en Durango

Arranca operativo de seguridad por el Buen Fin en Durango

JUAN M. CÁRDENAS
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Este jueves se dio el banderazo de salida del operativo especial de seguridad y prevención con motivo del Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, con el propósito de brindar tranquilidad a la ciudadanía y proteger el patrimonio de las familias duranguenses.

Durante el arranque se informó que se trabajará de manera coordinada con las instituciones de seguridad de los órdenes federal, estatal y municipal, reforzando la presencia policial en centros comerciales, cajeros automáticos y el Centro Histórico, pero abarcará a los otros 38 municipios de la entidad mediante recorridos preventivos y acciones de vigilancia para atender oportunamente cualquier situación que pudiera presentarse durante esta temporada de mayor actividad comercial.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas durante sus compras, como evitar portar grandes cantidades de efectivo, no aceptar ayuda de personas desconocidas al utilizar cajeros automáticos y no dejar objetos de valor o compras a la vista dentro de los vehículos.

En cuanto a las compras en línea, recomendó utilizar únicamente plataformas confiables y páginas oficiales, así como verificar las promociones antes de realizar cualquier pago.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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