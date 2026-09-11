Arranca proceso electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició formalmente este jueves el proceso electoral de cara a los comicios intermedios de junio de 2027, cuando se disputarán 500 diputaciones federales y 19 mil 609 cargos locales en todo el país, entre ellas las gubernaturas de 17 estados, en una elección para la que el organismo prevé instalar más de 176 mil centros de votación

El 6 de junio de 2027, millones de mexicanos serán convocados a las urnas para renovar la Cámara de Diputados federal, así como 31 congresos locales y ayuntamientos.

"A partir de hoy el INE pone en marcha toda su capacidad institucional para hacer posible que millones de mexicanas y mexicanos ejerzan una vez más el derecho fundamental de decidir quiénes habrán de representarnos", afirmó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Durante la ceremonia de arranque, en la que estuvieron presentes representantes de los tres Poderes del Gobierno, Taddei sostuvo que el INE "está listo" para los comicios, al tiempo que hizo un llamado a todas las autoridades y partidos políticos involucrados a respetar las reglas de la contienda electoral.

La consejera Presidenta advirtió que "una elección no existe para confirmar expectativas ni para garantizar resultados a nadie", pues el resultado es responsabilidad de los electores.

No obstante, algunos consejeros advirtieron de retos que enfrenta el organismo, como posibles restricciones presupuestarias o intervención del Gobierno.