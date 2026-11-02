Arranca proceso para renovar el Congreso de Durango

Este 1 de noviembre inició el proceso electoral local para renovar las 25 diputaciones del Congreso de Durango, en el que participarán ocho partidos políticos nacionales y tres locales.

El consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Roberto Herrera Hernández, aseguró que el organismo está preparado para organizar una elección eficiente y garantizar que la ciudadanía pueda elegir libremente a sus representantes. Señaló que el cumplimiento de las actividades previstas en el calendario electoral será una de las prioridades del Instituto, aunque también consideró indispensable la colaboración de los partidos políticos.

En ese sentido, hizo un llamado a las fuerzas políticas para que respeten la legislación y contribuyan al desarrollo de una contienda apegada a la legalidad, con el propósito de generar confianza entre los ciudadanos. Indicó que la participación de 11 partidos ofrecerá distintas opciones políticas, por lo que será importante que la población conozca quiénes competirán y cuáles son sus propuestas.

NIEGAN ANOMALÍAS

Sobre los señalamientos relacionados con la adquisición de material electoral, el IEPC aseguró que no enfrenta actualmente ninguna investigación, pues todas las contrataciones se han realizado conforme a las disposiciones legales y administrativas.

Ante los señalamientos sobre empresas proveedoras de material electoral que han sido vinculadas con investigaciones de casos de corrupción a nivel nacional, el consejero Presidente del IEPC, Roberto Herrera Hernández, afirmó que el organismo local ha cumplido con los procedimientos de licitación y adquisición, además de estar sujeto a revisiones de instancias estatales y federales.