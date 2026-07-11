Arranca Sheinbaum gira por Durango

EL SIGLO DE DURANGO

En su visita programada para Durango, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo durante la tarde de este viernes en la capital del estado en un evento al que no asistió el gobernador Esteban Villegas Villarreal ni algún representante del Gobierno del Estado.

Durante dicho encuentro, la titular del Ejecutivo federal sostuvo una reunión con promotores de programas del Bienestar y funcionarios federales.

De acuerdo con lo programado, para este sábado, Sheinbaum Pardo visitará el municipio de Gómez Palacio para encabezar la primera entrega de hogares del Programa Viviendas para el Bienestar, en el desarrollo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ubicado sobre el bulevar José Miguel Campillo Rincón del fraccionamiento Casa Blanca.