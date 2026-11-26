El siglo de durango

Con un Café Violeta para compartir experiencias y difundir herramientas de denuncia, arrancaron en Gómez Palacio los 16 días de activismo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencia contra las Mujeres.

Las actividades concluirán el 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos.

Como parte de la agenda, también se contempla una marcha por las víctimas de feminicidio y un encendido naranja en espacios representativos de la ciudad, como la réplica de la Torre Eiffel.

El evento fue organizado por el Agrupamiento Violeta de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudad, en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer, con la participación de integrantes de la Mesa de Seguridad, colectivos, organismo de la sociedad civil e instituciones.

Alejandra Martínez Ramírez, titular de Agrupamiento Violeta, detalló que el 80 por ciento de los reportes que se reciben corresponden a casos de violencia familiar, en donde el principal agresor es la pareja, seguido por otros integrantes de la familia.

Destacó que en promedio se atienden de manera mensual entre 350 y 400 reportes, a través de diversos canales como el número de emergencia 911 o de manera directa. "Tenemos violencia física y psicológica, son las que nos liderea esos números", dijo la titular.

Mencionó también que sectores habitacionales como Fidel Velázquez "Chapal", Miravalle, Urby Villas y Hamburgo son donde se genera el mayor número de incidencias, sectores que se atienden a través de la Mesa de Seguridad por medio del área de Atención a las Causas.

Aunque es un promedio el número de reportes que se tienen de manera mensual, la titular de la Unidad Violeta detalló que hay meses en donde los reportes se disparan. En este año, por ejemplo, ocurrió durante abril y septiembre, cuando se recibió un número más elevado.

"Sí tenemos épocas de mayor incidencia como es en este año donde tuvimos un alza fue en el mes de abril así como también en el mes de septiembre, posterior a eso, se han mantenido las fechas".

Lamentablemente en diciembre tenemos las fechas en donde se involucran las fiestas, el consumo de sustancias, alcohol que sí nos pueden detonar algunas situaciones. Sin embargo, seguimos trabajando para que las víctimas o las personas, familias, mujeres, puedan identificar los factores de riesgo y puedan denunciar a tiempo".

FACTORES QUE DETONAN LA VIOLENCIA

De acuerdo con Martínez, son muchos los factores detonantes de la violencia, que van desde el entorno familiar, la cuestión económica, el desempleo, así como los factores emocionales, "son diversos los que pueden desencadenar este tipo de situaciones".

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