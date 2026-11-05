Arrestan a juez mexicano en Colombia por soborno de 2 millones de dólares en caso Ryan Wedding

El juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara fue arrestado en Colombia a petición de las autoridades de Estados Unidos, bajo una acusación federal de aceptar un soborno de 2 millones de dólares para liberar a un narcotraficante canadiense que era el segundo al mando del exsnowboarder olímpico Ryan Wedding, informó el fiscal general de EU Todd Blanche.

El fiscal general de EU dijo que “funcionarios públicos corruptos, sin importar dónde estén, que asisten a narcotraficantes que operan aquí en casa, enfrentarán la justicia en Estados Unidos”.

En un comunicado, la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Central de California informó que "Luis Benítez Alcántara, de 49 años, de la Ciudad de México, fue arrestado el domingo en Colombia".

De acuerdo con la Fiscalía, Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos de complicidad por ayudar al individuo a obstaculizar o impedir su aprehensión, juicio o castigo. "Agradecemos al FBI de Los Ángeles, a nuestro agregado policial de Bogotá, a nuestros socios locales y al Departamento de Justicia, quienes hicieron posible el éxito de esta operación”.

Añadió que "en una segunda acusación formal, se le imputan nueve cargos de complicidad posterior al hecho. Estados Unidos solicitará la extradición de Benítez desde Colombia".

Wedding es un exatleta olímpico señalado por Estados Unidos como líder de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína y asesinatos.

Juez mexicano facilitó liberación de Andrew Clark, colaborador de Ryan Wedding

Según la acusación, "Benítez utilizó su cargo oficial para obtener ilegalmente la liberación de una figura clave de una organización internacional de narcotráfico, con el fin de evadir la detención legal. A cambio del soborno de 2 millones de dólares, Benítez emitió resoluciones que facilitaron directamente la liberación de Andrew Clark, de 36 años, un narcotraficante canadiense y segundo al mando de Ryan James Wedding".

Se detalló que "en octubre de 2024, Clark fue arrestado en México por cargos de narcotráfico, asesinato e intento de asesinato en Estados Unidos, en los que también figuraba Wedding. Tras su arresto, Clark compareció ante Benítez, entonces juez de distrito en la Ciudad de México, encargado de supervisar el proceso de extradición de Clark.

"En noviembre de 2024, Estados Unidos solicitó formalmente la extradición de Clark para que fuera procesado en ese país. Entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares, a través de intermediarios y en pequeñas cantidades, con el fin de obtener su liberación de la custodia mexicana. Durante este periodo, Clark también negoció un acuerdo para pagar a Benítez aproximadamente 2 millones de dólares a cambio de que ordenara su liberación".

Según el recuento, el 24 de febrero de 2025, el mismo día en que Benítez recibió el pago completo del soborno, "le concedió la libertad bajo fianza a Clark y ordenó su liberación. Días después, Clark fue arrestado nuevamente y extraditado a Estados Unidos, donde el caso penal en su contra sigue pendiente".

Cae Ryan Wedding en México; enfrentará juicios en EU

Wedding fue detenido en México en enero de 2026 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia federal. Se enfrenta a cargos de narcotráfico, asesinato e intento de asesinato, y tiene programados dos juicios separados para el 31 de marzo de 2027 y el 26 de octubre de 2027.

“Este caso subraya el compromiso de mi oficina de desmantelar las organizaciones criminales en todos los niveles, incluso exigiendo responsabilidades a quienes abusan de posiciones de confianza pública”, dijo el Primer Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, Bill Essayli.