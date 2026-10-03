Arrestan a pareja que se agredía en Corredor Constitución

Una pareja fue detenida luego de que, durante una discusión, ambos comenzaran a agredirse físicamente en pleno Corredor Constitución, en la Zona Centro de Durango.

El incidente fue reportado alrededor de las 23:30 horas de este viernes, en la esquina del Corredor Constitución y avenida 20 de Noviembre. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y posteriormente agentes de la Policía Estatal, quienes realizaron la detención.