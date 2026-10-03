Justicia

AGRESIÓN

Arrestan a pareja que se agredía en Corredor Constitución

Ambos fueron trasladados a la Estación Norte de la capital duranguense.

Arrestan a pareja que se agredía en Corredor Constitución

Arrestan a pareja que se agredía en Corredor Constitución

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una pareja fue detenida luego de que, durante una discusión, ambos comenzaran a agredirse físicamente en pleno Corredor Constitución, en la Zona Centro de Durango.

El incidente fue reportado alrededor de las 23:30 horas de este viernes, en la esquina del Corredor Constitución y avenida 20 de Noviembre. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y posteriormente agentes de la Policía Estatal, quienes realizaron la detención.

Los detenidos fueron identificados como Jesús, de 49 años, y Cristina, de 39, quienes fueron trasladados a la Estación Norte por falta administrativa.

Escrito en: Durango detenidos agresión Corredor, pareja, Constitución, Policía

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