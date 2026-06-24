Asaltan a transeúnte en Barrio de Analco; presunto agresor portaba arma blanca

Un hombre fue víctima de un robo con violencia la tarde de este martes en el Barrio de Analco, luego de que un sujeto presuntamente lo despojara de diversas pertenencias y lo agrediera físicamente en plena vía pública.

El reporte fue recibido alrededor de las 15:45 horas en el sistema de emergencias 911, donde se informó sobre un incidente ocurrido en la calle Belisario Domínguez, cerca de la intersección con Juan E. García.

De acuerdo con la versión del afectado, los hechos comenzaron cuando observó varios limones tirados sobre la banqueta e intentó recogerlos. En ese momento, un individuo se le acercó y reclamó que dichos objetos le pertenecían, iniciándose una discusión.

Según el denunciante, el sujeto se mostró agresivo y posteriormente lo atacó físicamente. Durante el altercado, presuntamente lo despojó de un morral que contenía monedas, así como de varios productos y vitaminas de la marca Omnilife.

El valor de los artículos sustraídos fue estimado en aproximadamente mil pesos. Además, el afectado señaló que el presunto responsable portaba un cuchillo, situación que incrementó el nivel de riesgo durante el incidente.

La descripción proporcionada a las autoridades indica que se trata de un hombre con tatuajes visibles en el rostro y las manos, quien vestía playera negra y pantalón deportivo en colores negro y gris al momento de los hechos.

Tras recibir el reporte, corporaciones de seguridad fueron alertadas para realizar recorridos de búsqueda en los alrededores del barrio de Analco con el fin de localizar al señalado. Hasta el cierre del reporte no se había informado sobre personas detenidas.

Las autoridades exhortaron al afectado a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Durango para que se inicien las investigaciones correspondientes y se dé seguimiento al caso.