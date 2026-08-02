Asaltan con arma de fuego y navaja un Oxxo del fraccionamiento Montebello

Dos hombres armados irrumpieron la noche de este sábado en una tienda de conveniencia del fraccionamiento Montebello, en la ciudad de Durango, donde amenazaron a las empleadas y se apoderaron de dinero en efectivo antes de escapar a bordo de una motocicleta.

El reporte fue recibido a través del sistema de alarmas de la cadena comercial y canalizado por el C5 alrededor de las 21:50 horas. Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al Oxxo ubicado sobre la avenida Mártires de Sonora para tomar conocimiento del robo con violencia.

En el establecimiento, la encargada relató que aproximadamente a las 21:43 horas ingresaron dos hombres al negocio. Uno de ellos, de alrededor de 1.70 metros de estatura, vestía sudadera gris, pantalón negro, tenis azul marino, cachucha blanca, cubrebocas y llevaba puesta la capucha; el segundo era de aproximadamente 1.60 metros, complexión delgada, vestía completamente de negro y portaba un casco de motociclista.

Según la declaración, el primer sujeto las amenazó con una navaja mientras exigía el dinero de las cajas, en tanto que su acompañante las amagó con un arma de fuego y les ordenó entregar tanto el efectivo como sus teléfonos celulares.

Ante las amenazas, las trabajadoras entregaron aproximadamente mil pesos cada una, tras lo cual los presuntos responsables abandonaron el establecimiento y abordaron una motocicleta que tenían estacionada en el exterior, huyendo con rumbo desconocido.

Luego de tomar conocimiento de los hechos, los agentes implementaron recorridos de vigilancia en los alrededores con el propósito de localizar a los responsables; sin embargo, hasta el cierre del reporte no se había informado sobre personas detenidas, mientras la Fiscalía General del Estado de Durango continuará con las investigaciones del caso.