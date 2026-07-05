Asaltan con pistola un six en Las Encinas; delincuente escapó en motocicleta

Un solitario sujeto armado asaltó la noche del sábado el negocio Tecate Six "El Marro", ubicado en la colonia Las Encinas, de donde obtuvo un botín de mil 700 pesos en efectivo y varias cajetillas de cigarros antes de darse a la fuga a bordo de una motocicleta.

El reporte del robo con violencia fue recibido por el sistema de emergencias 911 alrededor de las 21:30 horas. Elementos de las corporaciones de seguridad se trasladaron al establecimiento, localizado sobre el bulevar Guadalupe Victoria, para tomar conocimiento de los hechos.

En el lugar, los agentes se entrevistaron con Karla Denisse, empleada del negocio, quien manifestó que aproximadamente a las 21:00 horas llegó un hombre de alrededor de 1.80 metros de estatura, complexión delgada y vestido completamente de negro, quien descendió de una motocicleta sin quitarse el casco.

La trabajadora explicó que el individuo ingresó al establecimiento y pidió mercancía. Cuando ella se disponía a atenderlo, el sujeto sacó de entre sus pertenencias lo que parecía ser una pistola tipo escuadra de color negro y la amenazó para exigirle el dinero de la caja registradora.

Por temor a que pudiera hacerle daño, la empleada entregó al asaltante aproximadamente mil 700 pesos en efectivo. Además, el delincuente tomó tres cajetillas de cigarros con un valor aproximado de 300 pesos antes de abandonar el negocio.

De acuerdo con la versión proporcionada a las autoridades, el presunto responsable huyó a bordo de la motocicleta con dirección al bulevar Donaldo Colosio , sin que fuera localizado durante los recorridos realizados por los elementos policiacos.

Durante la atención del reporte también se informó que el establecimiento no cuenta con cámaras de videovigilancia, situación que podría dificultar la identificación del responsable, por lo que las investigaciones dependerán de los testimonios y de posibles imágenes captadas por cámaras cercanas.

Finalmente, los agentes orientaron a la afectada para que acudiera ante la Fiscalía General del Estado de Durango a presentar la denuncia correspondiente. Asimismo, se elaboraron las actas de entrevista e informe policial para dar seguimiento a las investigaciones y tratar de ubicar al responsable del asalto.