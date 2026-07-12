Asaltan cremería en la colonia Guillermina; delincuente escapó en motocicleta

Momentos de tensión se vivieron la noche de este sábado en una cremería ubicada en la colonia Guillermina, luego de que un sujeto armado irrumpiera en el establecimiento para cometer un robo con violencia.

El hecho fue reportado alrededor de las 19:30 horas en un negocio denominado Cremería Regalet, localizado sobre la avenida 5 de Febrero, en su cruce con la calle Francisco Fournier, lo que movilizó a corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la información recopilada por este medio de comunicación, el presunto responsable amenazó con un arma de fuego a la persona encargada del establecimiento para obligarla a entregar el dinero disponible en la caja.

Hasta el momento no se ha informado el monto de lo robado, ya que la afectada señaló que desconocía cuánto efectivo logró llevarse el asaltante antes de escapar.

Tras cometer el atraco, el delincuente huyó del lugar a bordo de una motocicleta, aprovechando la rapidez del vehículo para perderse entre las calles del sector antes de la llegada de los agentes.

La empleada que atendía el negocio sufrió una fuerte crisis nerviosa debido a la amenaza, por lo que fue auxiliada tras el incidente mientras se realizaban las primeras diligencias en el lugar.

Elementos de las corporaciones de seguridad iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de identificar al responsable y dar con su paradero, además de recabar indicios y testimonios que permitan esclarecer el violento asalto.