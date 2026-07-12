Asaltan minisúper en Santiago Papasquiaro; disparan y golpean al cajero durante el robo

Un violento asalto se registró la noche del sábado en un minisúper de Santiago Papasquiaro, donde dos hombres armados irrumpieron en el establecimiento, realizaron disparos y agredieron al empleado antes de escapar en una motocicleta.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:45 horas en el negocio denominado Kiki Mart, ubicado en la calle Lago, esquina con bulevar Nuevo, en la colonia Campestre. El reporte movilizó a elementos policiacos que realizaban recorridos de vigilancia en la zona.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con Reynaldo David, de 29 años de edad, quien se identificó como cajero del establecimiento. El trabajador relató que dos sujetos ingresaron al negocio con el rostro cubierto y portando armas de fuego.

De acuerdo con su declaración, uno de los presuntos responsables vestía pantalón azul, chamarra negra y gorra azul, mientras que el segundo llevaba pantalón de mezclilla azul y sudadera gris. Ambos tenían el rostro cubierto con capuchas negras para evitar ser identificados.

Los asaltantes exigieron el dinero de las ventas; sin embargo, al resistirse el empleado, comenzó un forcejeo. Durante el altercado, los delincuentes accionaron sus armas en dos ocasiones, provocando momentos de pánico dentro del establecimiento.

Antes de huir, uno de los agresores golpeó al cajero en la cabeza con la cacha de un arma de fuego, causándole lesiones. Posteriormente, ambos escaparon a bordo de una motocicleta verde con polveras blancas, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Durante la inspección en la escena, las autoridades localizaron dos casquillos percutidos calibre .22, los cuales fueron asegurados como parte de los indicios para la investigación. El hecho fue notificado al Agente del Ministerio Público, quien ordenó el inicio de la carpeta correspondiente.

Personal de Servicios Periciales acudió al establecimiento para realizar el procesamiento del lugar y el levantamiento de evidencias. La Fiscalía General del Estado de Durango mantiene abiertas las investigaciones con el objetivo de identificar y localizar a los responsables de este violento robo.