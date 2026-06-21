Asaltan OXXO de la Benito Juárez: encapuchados amenazaron a empleados y clientes con cuchillo y pistola

Dos sujetos armados con un cuchillo y una pistola asaltaron una tienda OXXO ubicada en la colonia Benito Juárez de la ciudad de Durango, donde, además de apoderarse del dinero de las cajas registradoras, también despojaron de sus pertenencias a uno de los clientes que se encontraba en el establecimiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas del sábado 20 de junio , en la sucursal localizada en la avenida Benito Juárez, en el cruce de las calles San Pedro e Ignacio M. Altamirano. Al sistema de emergencias se reportó que los responsables portaban cubrebocas de tela en colores rosa y naranja.

De acuerdo con la información recopilada, las empleadas se encontraban realizando sus labores cotidianas cuando, cerca de esa hora, ingresaron dos hombres con el rostro cubierto.

Uno de los presuntos asaltantes vestía una camisola verde olivo y pantalón táctico camuflado en color verde, mientras que el segundo llevaba una camisola negra y pantalón en tonos café. Ambos actuaron de manera violenta desde el momento en que entraron al negocio.

Los individuos amagaron primero a dos clientes que estaban formados para pagar. A uno de ellos le quitaron su cartera y un teléfono celular, mientras que al otro lo derribaron al piso para impedir cualquier reacción.

Posteriormente, los sujetos se dirigieron al área de cajas y colocaron un cuchillo y una pistola a la altura del abdomen de las empleadas, exigiéndoles el dinero en efectivo bajo amenazas de muerte.

Ante el temor por su integridad, las trabajadoras les permitieron el acceso a las cajas registradoras, de donde los delincuentes se apoderaron de aproximadamente mil pesos en efectivo, para luego abandonar el establecimiento.

Las afectadas alcanzaron a observar que los responsables huyeron a bordo de un automóvil de la marca Nissan, línea March, color gris plata, sin placas de circulación, el cual tomó la calle Ignacio M. Altamirano con dirección al sur. Las autoridades ya investigan el caso para tratar de identificar y localizar a los presuntos responsables.