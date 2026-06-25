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Asaltan tienda con arma de fuego y se llevan 2 mil pesos, en Santiago Papasquiaro

Policías tomaron conocimiento del hecho y comenzaron la búsqueda del ladrón.

Asaltan tienda con arma de fuego y se llevan 2 mil pesos, en Santiago Papasquiaro

Asaltan tienda con arma de fuego y se llevan 2 mil pesos, en Santiago Papasquiaro

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un negocio de abarrotes en el municipio de Santiago Papasquiaro fue asaltado con violencia la noche del miércoles, luego de que un hombre armado irrumpió en el establecimiento y despojó al propietario de dinero en efectivo.

Los hechos ocurrieron en la colonia La Estrella, donde el responsable, descrito como un hombre robusto vestido de negro, ingresó al comercio y sacó de entre sus ropas un arma de fuego para exigir el dinero de las ventas.

El comerciante entregó aproximadamente dos mil pesos antes de que el sujeto escapara a pie con rumbo desconocido.

Policías municipales acudieron al lugar y notificaron al Ministerio Público para la integración de la carpeta correspondiente.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Santiago Papasquiaro robo Durango fuego, hombre, arma, dinero

               

                
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