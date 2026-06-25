Asaltan tienda con arma de fuego y se llevan 2 mil pesos, en Santiago Papasquiaro

Un negocio de abarrotes en el municipio de Santiago Papasquiaro fue asaltado con violencia la noche del miércoles, luego de que un hombre armado irrumpió en el establecimiento y despojó al propietario de dinero en efectivo.

Los hechos ocurrieron en la colonia La Estrella, donde el responsable, descrito como un hombre robusto vestido de negro, ingresó al comercio y sacó de entre sus ropas un arma de fuego para exigir el dinero de las ventas.

El comerciante entregó aproximadamente dos mil pesos antes de que el sujeto escapara a pie con rumbo desconocido.

Policías municipales acudieron al lugar y notificaron al Ministerio Público para la integración de la carpeta correspondiente.