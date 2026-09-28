'Ascenso Suspendido': artista duranguense prepara exposición de una sola pieza

El artista duranguense Edmundo Núñez prepara una propuesta expositiva distinta a la tradicional, una muestra construida alrededor de una sola obra, con la intención de que el espacio donde será presentada forme parte de la experiencia y dialogue directamente con el significado de la pintura.

Bajo el título “Ascenso Suspendido”, la pieza fue realizada en óleo sobre tela y tiene dimensiones de 120 centímetros de alto por 90 de ancho .

Más que presentar una colección completa, la propuesta busca detener al espectador frente a una única imagen y permitir que sean sus propias experiencias las que terminen de construir su interpretación.

Una obra sobre quedarse en un lugar que parece cómodo

El concepto detrás de “Ascenso Suspendido” parte de una sensación que puede resultar familiar. permanecer dentro de una situación que, aunque aparentemente agradable, termina convirtiéndose en una forma de estancamiento.

Núñez plantea la idea de encontrarse rodeado de algo bello y cómodo, pero sin avanzar. No necesariamente desde una crisis evidente, sino desde algo mucho más silencioso, la costumbre y aquella sensación de bienestar que puede dificultar reconocer que se ha dejado de avanzar.

La pieza tampoco pretende ofrecer al público una respuesta concreta ni señalar cuál debería ser la salida . Por el contrario, busca que cada persona identifique aquellos momentos de su propia vida en los que ha permanecido detenida por más tiempo del que originalmente había imaginado.

Dentro de esa reflexión aparece también el concepto de la “jaula de oro”, espacios o situaciones que no se perciben inmediatamente como un encierro debido a que resultan cómodos, atractivos o aparentemente seguros.

El espacio también forma parte de la puesta en escena

Uno de los elementos centrales del proyecto será precisamente la relación entre la pintura y el lugar en el que se exhiba.

De acuerdo con la explicación conceptual de la obra, el entorno no funcionará únicamente como un sitio para colocar el cuadro, sino que ayudará a complementar su lectura. De esta manera, la experiencia busca extenderse más allá del lienzo y provocar que el visitante observe de otra manera el espacio que lo rodea.

¿Cuándo y dónde será la exposición?

La exposición de “Ascenso Suspendido” se llevará a cabo el próximo 2 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, en el elevador del Museo de Arte Guillermo Ceniceros, ubicado en Aquiles Serdán 1225, Zona Centro, Durango, Durango.

El espacio elegido formará parte importante de la experiencia planteada por Edmundo Núñez, al mantener un diálogo directo con el concepto de la obra y su reflexión sobre la espera, el estancamiento y aquellos espacios de los que resulta difícil salir.