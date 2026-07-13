Asegura FGR arma, cargadores y porta credencial de institución de seguridad en cateo en Durango

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un arma de fuego, cargadores, cartuchos y diversos objetos durante un cateo realizado en un inmueble de la ciudad de Durango, como parte de una investigación por la probable comisión de delitos federales.

La diligencia fue resultado de una denuncia presentada por un elemento de la Guardia Nacional, quien alertó sobre posibles actividades ilícitas en una vivienda de la capital del estado.

Con base en los datos recabados durante la investigación, el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo de un juez la orden de cateo para intervenir el inmueble.

El operativo fue ejecutado por personal de la Fiscalía Federal en Durango, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial, mientras que efectivos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional brindaron seguridad en el perímetro.

Durante la inspección, las autoridades localizaron y aseguraron un arma de fuego, 66 cartuchos útiles de distintos calibres y 13 cargadores, cuyo uso está reservado para las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la legislación vigente.

Además, en el inmueble fueron encontrados tres radios de comunicación y un porta credencial perteneciente a una institución de seguridad, objetos que también quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial para su análisis.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que integró los indicios a la carpeta de investigación para determinar su procedencia y la posible responsabilidad de personas relacionadas con el inmueble.

La FGR informó que las investigaciones continúan y serán las autoridades federales las encargadas de determinar las acciones legales correspondientes conforme avancen las indagatorias.